Carabinieri Piacenza, una trans accusa: «Minacce dal maresciallo Orlando»

«Se non collbabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell’altro ti frego e ri timando in Brasile». Sono le minacce che il comandante della Stazione Levante dei carabinieri di Piacenza , il maresciallo Marco, come riporta l'agenzia Ansa, avrebbe rivolto ad unain diverse occasioni già un anno e mezzo fa, quando il '' messo in piedi nella caserma, secondo le accuse della procura, era ancora sconosciuto.