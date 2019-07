Carabiniere ucciso: anche una tazzina di caffè tra fiori e lettere come ultimo saluto

Martedì 30 Luglio 2019, 21:11

Mazzi di fiori. Striscioni. Dediche e ringraziamenti. Sono stati tantissimi gli oggetti lasciati in ricordo del vice brigadierein(luogo dove è stato ucciso). Anche unadi, in onore delle sue origini partenopee.È l'omaggio che Napoli probabilmente ha voluto fare al vice brigadiere per ringraziarlo del servizio svolto per il Paese, in questi giorni in cui l'opinione pubblica si sta stringendo attorno al dolore della moglie e della famiglia del carabiniere. A mostrare lo speciale regalo dedicato al 35enne di Napoli sono state le telecamere de, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Lisa Marzoli e Beppe Convertini.