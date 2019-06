Carabiniere travolto da un'auto al posto di blocco, l'addio della ministra Elisabetta Trenta: «Un eroe nel suo servizio»

Lunedì 17 Giugno 2019, 14:56

stamattina non è tornato a casa. Emanuele stanotte aveva indossato i suoi stivali e la sua divisa da radiomobilista fiero... Dicono che quelli della radiomobile sono i migliori e risolvono sempre un sacco di casini per strada... Quella stessa strada stanotte ce lo ha portato via». Così lascrive diche non ha rispettato l'alt del posto di blocco a Terno D'Isola (Bergamo).«Emanuele - continua nel post su- non indosserà più i suoi stivali e non accarezzerà più sua figlia. Lui era un eroe nel suo quotidiano servizio, nella sua fierezza, nel suo dovere. Ricordiamolo ogni volta che un Carabiniere ci soccorre o magari ci ferma per un controllo, è lì per noi, a costo della sua vita! A sua figlia, alla sua famiglia, a tutta l'Arma dei Carabinieri giunga il mio più commosso e forte abbraccio. Buon viaggio Emanuele, il tuo altissimo senso del dovere è già esempio nel nostro Paese».Emanuele,, stava lavorando insieme a un collega al posto di blocco, quando un'utilitaria lo ha trascinato per una cinquantina di metri. Al volante un cuoco 34enne di Sotto il Monte, che pare fosse in stato di ebbrezza al momento del fatto ed è stato arrestato per omicidio stradale. Il 41enne lascia una figlia piccola che vive in Abruzzo.Commovente anche l'omaggio dell'«​Ha intimato l’alt alla sua morte, ma lei non si è fermata e lo ha portato via, rubandolo alla figlia Sara, alla madre Eleonora, alla sorella Catia. La morte ha avuto il volto di un automobilista con troppo alcol nel sangue. È successo a Terno d’Isola, alle tre di notte, su una provinciale. Si è spento così l’Appuntato Scelto Emanuele Anzini, 41 anni, facendo il suo dovere. A lui e ai suoi cari il nostro pensiero, il nostro affetto, il nostro ricordo».