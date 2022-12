Cane morto e in decomposizione chiuso in un sacchetto davanti casa: la minaccia choc all'ex sindaco di Sciacca

L'ex sindaco di Sciacca e attuale presidente del consiglio comunale Ignazio Messina, ha denunciato il ritrovamento di un cane morto e in decomposizione, lasciato in un sacchetto davanti casa sua, come messaggio intimidatorio.

La minaccia

Il ritrovamento choc è avvenuto davanti la casa di campagna di Ignazio Messina, in contrada Cutrone. Il cane era dentro un sacchetto nero, con la testa che fuoriusciva. Analizzato dal servizio medico veterinario, è stato accertato che l'animale fosse sprovvisto di microchip. Messina ha avvisato i carabinieri e venerdì, recandosi in caserma, ha formalizzato denuncia. I carabinieri indagano per risalire all'autore del gesto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 13:21

