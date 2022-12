Roma, Ncc parcheggiati in fila sul marciapiede a via del Babuino. La polemica: «Città senza regole» FOTO

di Redazione web

Una fila di auto "Ncc" schierate sul marciapiede in via del Babuino a Roma, in attesa dell'arrivo dei clienti. L'immagine, pubblicata sui social dall'account di denuncia "La città imbecille", ha aperto la strada alle polemiche. I van neri prendono lo spazio che dovrebbe essere dei pedoni, nella via che unisce piazza del Popolo e piazza di Spagna. Una scena che sembra quasi la normalità, ma che fa infuriare i romani.

La polemica social

Sui social il post ha creato diverse reazioni di sdegno: «Strafottenza, impunità, arroganza, meschinità, imbecillità, ignoranza, cattiveria, aggressività, tutto riassunto in una foto», scrive un utente. «Indegni in una città ormai senza regole né rispetto di sé», commenta un altro. E c'è chi prova a coinvolgere il sindaco Roberto Gualtieri: «Di fronte a questo servirebbe una risposta immediata». La data della fotografia non è citata, ma dalle luminarie di Natale che si vedono sullo sfondo si può considerare recente. E con lo shopping di Natale ch impazza tra le vie del centro, il problema potrebbe essere, oltre che di decoro urbano, anche di sicurezza per i attraversa la strada a piedi.

