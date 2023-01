Camion contro cavalcavia: il braccio meccanico della ruspa trasportata danneggia le travi, traffico bloccato

di Redazione web

Un escavatore, trasportato su un camion, ha colpito un cavalcavia lungo la strada extraurbana E-45, al chilometro 110, nei pressi dello svincolo di Promano (Perugia). Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione della polizia stradale di Perugia. Come ricostruisce la questura di Perugia, nel violento urto contro il braccio meccanico della macchina operatrice, le travi portanti del cavalcavia hanno riportato danni.

Strada bloccata e maxi multa al camionista

Alcuni detriti, caduti sulla carreggiata, hanno lievemente danneggiato i primi veicoli in transito causando, tra l'altro, un momentaneo blocco della circolazione. Attimi di grande panico e paura per chi transitava in zona in quei drammatici momenti. Per fortuna non risultano feriti.

Pesantissime sanzioni per il conducente del mezzo pesante

Al conducente ed alla società proprietaria del veicolo, sono state contestate violazioni al codice della strada per un totale di oltre 9.000 euro di sanzioni. Al conducente, oltre alla sospensione della patente di guida, sono state ritirate le carte di circolazione. Il complesso veicolare, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

