Centra con il camion una mamma e un passeggino nel quale c'era un bimbo di 14 mesi. Un impatto terribile: il piccolino è gravissimo ed è stato trasportato in elicottero a Padova, la madre è ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto l'8 marzo in via Monte Grappa a Marostica (Vicenza), intorno alle 17. Il camionista era fuggito ad un posto di blocco della polizia e aveva successivamente perso il controllo del mezzo, travolgendo mamma e bambino. Ultimo aggiornamento: 18:58