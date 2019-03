Popcorn nei polmoni mentre li mangia, bimbo di 2 anni rischia la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Une rischia di morire diNash Goddard, 2 anni di Denver, in Colorado, stava mangiando dei pop corn mentre guardava la tv, come tutti i bambini amano fare. Il piccolo però non si è accorto di aver, forse dopo che gli sono andati di traverso e ha sviluppato una brutta infezione batterica.Un episodio decisamente raro che ha terrorizzato la mamma che ora vuole mettere in allarme tutti i geniotori. Il bambino dopo aver trascorso la serata a vedere la tv ha iniziato a tossire in modo violento e poco dopo ha avuto una febbre molto alta. Il medico ha così consigliato alla mamma di portarlo in ospedale dove i medici hanno diagnosticato una polmonite. Una serie di analisi hanno mostrato che a causare l'infezione erano stati dei frammenti dei popcorn che stava mangiando.Dopo qualche giorno Nash è stato sottoposto a due delicati interventi per rimuovere i pop corn dai polmoni. Fortunatamente le operazioni sono riuscite e il bambino si riprenderà completamente, ma è bene sempre prestare molta attenzione con i bambini così piccoli, come conclude anche la mamma sul suo post di Facebook.