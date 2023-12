Calendario dell'avvento per il marito, ogni giorno un Gratta e vinci: «A Natale regala la ludopatia»

di Redazione web

Il Natale si avvicina e già da due giorni si è partiti con una delle manie di questo periodo: il calendario dell'avvento. Un calendario che prevede che dall'1 al 25 dicembre, nel percorso che ci avvicina proprio al giorno di Natale, ogni giorno ci sia qualcosa da aprire: ce ne sono di ogni tipo, dai cioccolatini ai giocattoli, dai Lego alle candele profumate, ma c'è anche chi personalizza questo tipo di calendario per la persona amata.

Il calendario dell'avvento con i gratta e vinci

È il caso di questa ragazza, che su TikTok ha pubblicato il video della sua preparazione del suo personale regalo al marito: un calendario dell'avvento speciale, in cui ogni giorno il consorte aprirà la busta e ci troverà dentro... un gratta e vinci. Nulla di particolarmente oneroso, per carità: trattasi dei classici "Sette e mezzo" da un euro, una spesa da 25 euro totali nella speranza di vincerne qualcuno in più.

Lei per Natale ha deciso di regalare la ludopatia. pic.twitter.com/4StOIGTluW — Fran Altomare (@FranAltomare) December 2, 2023

Su Twitter il video è diventato rapidamente virale, con tanto di commenti negativi sulla natura del regalo: «Lei per Natale ha deciso di regalare la ludopatia», scrive l'utente che reposta la clip. «Spero che il marito vinca una super cifra e scappi con l'amante.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 08:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA