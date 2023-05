Cadavere in stato di decomposizione sulla spiaggia di Numana: mistero sull'identità, indossava i guanti

di Redazione web

Macabra scoperta questa mattina a Numana nelle Marche dove un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato sulla spiaggia, all’altezza del camping Numana Blu. Si tratta di un uomo, restituito dal mare a distanza di settimane o forse mesi dal decesso. Il corpo è irriconoscibile, dunque è impossibile, per ora, ipotizzare l’età e la nazionalità.

Segnalazione al 112

La segnalazione al 112 è arrivata, attorno alle 6,30 del mattino, da un uomo che stava passeggiando sul litorale e si è accorto della presenza del corpo. Subito sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Osimo e di Numana, insieme al medico legale che ha constatato il decesso.

Mistero sulla vittima

Ora si indaga per risalire all’identità del cadavere, consultando anche la banca dati delle persone scomparse, non solo nel territorio marchigiano: non si esclude infatti che il corpo sia stato trascinato a Numana dalla sponda opposta dell’Adriatico. Dal fatto che l’uomo indossava dei guanti, non si esclude che possa trattarsi di un pescatore. Il magistrato di turno è stato informato dei fatti e disporrà accertamenti autoptici.

