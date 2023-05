Va a svegliare il figlio a letto e lo trova morto: Marco era un super tifoso della Juventus

di Redazione web

Sconcerto e dolore a Villanova di Prata (Pordenone) per l'improvvisa scomparsa di Marco Rosalen, 48 anni, trovato morto nel proprio letto mercoledì mattina dalla mamma Angela, che era andata a svegliarlo. Le cause del decesso non sono state accertate. L'uomo da qualche tempo si stava sottoponendo a continui controlli medici per monitorare i progressi della terapia che gli era stata prescritta in seguito ad un ictus emorragico, che lo aveva colpito nel mese di gennaio.

Il dramma che ha sconvolto un Comune intero

Marco Rosalen abitava nella casa di famiglia a Villanova insieme alla mamma Angela, vedova del marito Antonio scomparso cinque anni fa.

