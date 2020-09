Cadavere nell'Adda, il riconoscimento conferma: è quello di Hafsa, dispersa da inizio settembre

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 19:53

È di, ladal 1 settembre, ilrinvenuto ieri nelle acque dell'. Lo confermano il riconoscimento dei genitori e i rilievi tecnico-scientifici della Polizia di Stato.Il riconoscimento è avvenuto oggi pomeriggio nella camera mortuaria dell'ospedale di Sondrio., 15 anni, era stata travolta dalla corrente mentre faceva il bagno in una spiaggia, alla confluenza tra l'e il torrente Mallero. Per diversi giorni la ragazza era stata ricercata dai Vigili del fuoco e dalla Guardia di Finanza, ed il padre, il 37enne Hamed, si era immerso ogni giorno per trovare il corpo della figlia. «Solo così Hafsa potrà trovare pace e serenità», aveva dichiarato l'uomo.Il cadavere era stato rinvenuto ieri mattina da due pescatori, che lo avevano individuato e segnalato ai Vigili del fuoco di Sondrio.