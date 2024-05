Bridgerton 3, il segreto delle scene di sesso: dal cuscino per aereo alla palla da netball, gli strumenti rivelati dall'intimacy coordinator

di Morgana Sgariglia

Come funziona una scena con un intimacy coordinator, ovvero un coordinatore di intimità? Dato che la figura è nuova ed è stata creata in conseguenza del movimento #MeToo nel mondo dello spettacolo anglosassone, non molti lo sanno. Per questo, l'attore di Bridgerton, Jonathan Bailey, che interpreta Anthony Bridgerton, si è confessato alla rivista televisiva inglese Radio Times sulle tecniche usate sul set da questo tipo di professionista.

I trucchi del mestiere

«Ci sono nuovi trucchi del mestiere, come piccoli cuscini, ed è incredibile cosa puoi fare con un palla da netball mezza sgonfia - ha detto Bailey nella sua intervista. Anche la protagonista della terza stagione, Nicola Coughlan (Penelope Featherington), ha parlato della sua esperienza nel filmare le scene di sesso in un'intervista con la rivista Stylist: «C'è una scena in cui sono completamente nuda davanti alla telecamera, ed è stata una mia idea, una mia scelta - ha riferito - Mi è sembrato il più grande 'vaffa***o' a tutti i discorsi sul mio corpo, è stato incredibilmente potente».

Tuttavia, però, l'attrice è stata più specifica di Bailey riguardo al tipo di "cuscini" usati. L'intimacy coordinator della serie, Lizzy Talbot, ha detto che la palla da netball è in realtà una da pilates, usata occasionalmente sul set. «Dobbiamo creare una barriera in modo che gli attori non abbiano alcun contatto fisico tra loro in quella zona (le parti intime, ndr)».

Il cuscino per l'aereo

Lo strumento, però, usato più spesso durante le scene di sesso non è una palla ma un cuscino in memory foam per l'aereo.

Il contratto nudity rider

All'intimacy coordinator di Bridgerton piace conversare con gli attori per sapere in anticipo cosa fare per metterli a loro agio. Non dà nulla per scontato, «solo perché hai accettato qualcosa in una scena, - riferisce - non significa che sei d'accordo per l'intera stagione». Ogni scena ha la sua chiacchierata individuale su quanto mostrare della nudità dell'attore in base anche ad uno speciale accordo firmato, il "nudity rider".

Si tratta di un allegato al contratto di un artista o attore, una sorta di documento extra, che determina quali parti del corpo voglia mostrare o meno. Se non vuole farsi vedere nudo può scegliere una sorta di stuntman, il "body double", o degli indumenti di modestia ("modesty garments") che possono essere una tutina color carne oppure un merkin (parrucca pubica).

L'umorismo è il sale di queste scene

Anche spogliarsi non è affatto facile come nell'epoca moderna. Gli abiti della Reggenza sono molto complessi da "scartare" e Talbot dice che lei e i suoi assistenti si assicurano che i guanti e le calze si tolgano «nel modo giusto». La professionista fa sì, pure, che i personaggi si muovano e respirino insieme.

Un'altra componente fondamentale per sdrammatizzare questo tipo di scene, è l'umorismo. Nella seconda stagione, Jonathan Bailey e Simone Ashley (Kate Sharma nella serie) si sono particolarmente divertiti e presi in giro a vicenda perché il primo è molto spiritoso e «non riuscirai mai a superare una scena di sesso con Bailey con la faccia seria», ammette Talbot.

