Cadavere di un uomo trovato dentro a un furgone, la macabra scoperta a Rovereto

di Paolo Travisi

Il cadavere di un uomo all'interno di un furgone. Una macabra scoperta nel baule del mezzo è stata fatta da un passante a Rovereto, in Trentino.

Morte misteriosa

Il furgone, parcheggiato in via Galileo Galilei, all'interno di un complesso residenziale, secondo le prime testimonianze sarebbe fermo lì da diversi mesi, tra l'altro con le ruote a terra. In mattinata una persona che passeggiava in quella zona, avrebbe notato il portellone del furgone aperto ed il corpo di un uomo immobile all'interno; allarmato, l'uomo, ha chiamato la Polizia locale, giunta sul posto insieme ai soccorritori che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un uomo intorno ai 50 anni, presumibilmente una persona senza fissa dimora, che avrebbe trovato un riparo nel furgone e sul cui corpo non ci sarebbero segni di violenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Luglio 2022, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA