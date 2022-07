Tredicenne accerchiata dal branco e violentata da un 17enne egiziano: i bagnanti lo bloccano mentre tenta di fuggire

di Paolo Travisi

Una ragazzina di 13 anni è stata aggredita, sbattuta contro un muro e costretta a baciare il suo aggressore, un ragazzo egiziano di 17 anni. A Genova un episodio di violenza minorile ai Bagni San Nazaro, uno dei tanti stabilimenti balneari di Corso Italia.

Accerchiata dal branco

La giovane è riuscita a divincolarsi dal 17enne, che avrebbe accerchiato la tredicenne insieme a un gruppo di altri ragazzi. Le sua urla, infatti, hanno richiamato l'attenzione delle persone presenti e alcuni bagnanti sono intervenuti insieme a un educatore che aveva accompagnato il gruppo di giovanissimi, tra cui la vittima, nello stabilimento di Genova, riuscendo a bloccare l'aggressore che stava cercando di fuggire.

I soccorsi

A chiamare il 112 per chiedere l'intervento dei carabinieri, è stato lo stesso educatore, minacciato dal branco di diciassettenni, per proteggere loro stessi ed il loro coetaneo; giunti sul posto, i militari hanno fermato il 17enne e lo hanno portato in caserma, denunciato a piede libero. Per la ragazza, tanta paura ma nessun trauma fisico.

Escalation di violenza minorile

A Genova nell'ultimo periodo sono molti gli episodi di violenza minorile, tra rapine, furti, violenze sessuali e risse nei luoghi della movida e l'emergenza lo dimostrano anche i numeri.

«Dall'inizio dell'anno siamo a quota 380 minori stranieri non accompagnati, esattamente quanti ne erano arrivati in tutto il 2021 e contiamo che alla fine dell'anno possano essere un migliaio» ha sottolineato Luca Villa, il presidente del Tribunale dei Minorenni di Genova.

