Bruno Vespa e Al Bano contro l'etichetta irlandese: «Sul vino decisione irresponsabile»

La campagna contro il vino partita dall'Irlanda genera tensione e ribellione da parte dei produttori nostrani. La conversione in legge del regolamento che in Irlanda prevede l'etichettatura degli alcolici con avvertenze sanitarie scatena reazioni tra i produttori di vino. Anche illustri. Bruno Vespa e Al Bano non risparmiano certo commenti carichi di delusione.

La delusione di Bruno Vespa e Al Bano

«Sono degli irresponsabili quelli che dicono che il vino fa male. Esistono migliaia di pubblicazioni scientifiche che testimoniano il contrario - sottolinea Bruno Vespa -.

Sulla stessa lunghezza d'onda Al Bano, anche lui come Vespa produttore. «Il vino fa male se ne bevi sette litri al giorno. Il vino da anni è consigliato dai medici, questa è una campagna antistorica, un'offesa al prodotto. Vino e olio si utilizzano da sempre, anche nelle messe e nelle celebrazioni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA