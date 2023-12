Brescia, promettono a una donna di farla lavorare nel mondo della pubblicità ma la costringono a prostituirsi: arrestati 3 uomini

di Redazione web

Con la promessa di farla accedere al mondo della pubblicità, avrebbero indotto una donna a prostituirsi, sfruttando la sua attività. Per questo tre uomini sono stati arrestati la mattina del 24 dicembre per sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. Due di loro, di nazionalità nigeriana, sono finiti in carcere. Il terzo, della Sierra Leone, ai domiciliari. Hanno 26, 27 e 41 anni.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Nave, con il supporto dei colleghi della compagnia di Gardone Val Trompia, sono iniziate lo scorso 21 agosto, quando la vittima a Bovezzo (Bs) ha chiamato i soccorsi, raccontando di aver subito una violenza sessuale nella notte. La denuncia della donna e l'analisi delle chat tra lei e i presunti responsabili, hanno consentito agli inquirenti - fanno sapere i carabinieri di Brescia in una nota - di ricostruire come gli arrestati a partire dalla metà di agosto avessero iniziato a sfruttare la donna, conosciuta da due di loro casualmente a Brescia.

Durante le perquisizioni effettuate nel momento dell'esecuzione delle misure cautelari emesse dal gip di Brescia su richiesta della procura, ai tre uomini sono stati sequestrati telefoni cellulari, pc e 9.000 euro in contanti, ritenuti - fanno sapere i carabinieri - provento delle attività illecite.

