Bonus di 3.000 euro ai dipendenti che faranno un figlio (o lo adotteranno) nel 2024: l'idea dell'azienda con il 60% di donne

di Redazione web

Un bonus di 3000 euro lordi a tutti i dipendenti che diventeranno genitori nel 2024: sia che facciano un figlio, sia che lo adottino, i lavoratori si vedranno riconoscere il premio. L'iniziativa è della Sparco, azienda storica torinese che produce abbigliamento tecnico per il Motorsport e ha realizzato la tuta del campione di Formula 1 Max Verstappen.

Bonus di 3000 euro per chi fa figli

L'iniziativa della Sparco - denominata 'Parental Policy' - punta a rafforzare il welfare aziendale nei prossimi cinque anni «per migliorare il benessere dei dipendenti e creare meccanismi virtuosi con le realtà locali in cui l'azienda opera». La Sparco - che ha tre business unit: racing e motorsport, carbonio, scarpe e l'abbigliamento per l'antinfortunistica - ha realizzato nel 2022 un fatturato di oltre 140 milioni e quest'anno punta a 150 milioni. Ha 1.700 dipendenti di cui 800 in Italia ed è presente in Tunisia, Usa e Spagna.

Le donne in azienda

«Ho avuto questa idea perché siamo un'azienda molto giovane con un'età media dei dipendenti sotto i 40 anni e il 60% donne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 07:12

