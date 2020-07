di cui 135 in Lombardia. M

cendono a -31 gli attualmente positivi. In calo anche le terapie intensive con 65 ricoverati, - 4 rispetto a giovedì.

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 10 luglio. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 242.639, dei quali 194.273 sono guariti (l'80%) e 34.938 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 13.428.



Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 276 pazienti (ieri di 229) di cui 135 in Lombardia; gli attualmente positivi sono diminuiti di 31 persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti sono cresciuti di 295 unità; i deceduti di 12. Sono 65 i malati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.519 su 13.428: il 93,2% del totale. Eseguiti, in un giorno, 47.953 tamponi (di cui 11.505 in Lombardia): il totale nazionale ora è di 5.854.621 tamponi per una cifra di 3.520.377 casi testati. 242.639, mentre quello delle vittime sale a quota 34.938. Quattro le Regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

