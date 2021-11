Bimbo di 5 anni scappa dall'asilo e vaga in strada: nessuno se n'era accorto

Riesce a fuggire dalla scuola materna Rossi di via Frassanelle a Brusegana, quartiere di Padova, e cerca di ritornare a casa. Protagonista della vicenda un bambino di 5 anni che, giovedì scorso, 18 novembre, attorno all'ora di pranzo, approfittando di un cancello rimasto aperto, senza il giubbotto addosso, ha guadagnato l'uscita e ha tentato di tornare a casa sua che si trova a 350 metri dall'asilo comunale. Non avendo trovato nessuno in casa, il piccolo ha cercato di fare ritorno alla scuola dell'infanzia.

Lo hanno incontrato alcune signore del quartiere, e infine anche una maestra che, disperata dal fatto di non trovarlo, è uscita per strada urlando il suo nome. Nei minuti in cui il piccolo era da solo le maestre lo hanno cercato dappertutto.

Nei pochi minuti passati in giro per le strade, il bambino è stato esposto a moltissimi rischi girando da solo per le strade del quartiere. Sabato mattina il padre del bambino è andato dai carabinieri a sporgere denuncia.

