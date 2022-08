Bimbo rischia di soffocare con un acino d'uva: paura in spiaggia, il salvataggio è da applausi

Nel posto giusto, al momento giusto. Un bambino di un anno e mezzo, che si trovava in spiaggia con i genitori, ha rischiato di soffocare per un acino d'uva andato di traverso, ma è stato salvato dal tempestivo intervento di due bagnanti che si trovavano nelle vicinanze: un'infermiera e una pediatra.

Trovata viva Marina Paola Micalizio, la figlia del superpoliziotto antimafia. «Era infreddolita vicino agli scogli»

Bambino salvato in spiaggia a Ferragosto

L'intervento tempestivo e miracoloso delle due operatrici sanitarie in ferie, che stavano passando la giornata di Ferragosto in spiaggia, è avvenuto a Solanas, frazione di Sinnai (Cagliari). Il piccolo stava mangiando un chicco d'uva quando un acino gli è rimasto bloccato in gola e ha rischiato di soffocare, ma a poca distanza c'erano la giovane infermiera, residente a Quartu, e la pediatra. Il bambino aveva smesso di respirare ma le due donne gli hanno praticato prima la manovra di Heimlich e poi il massaggio cardiaco, consentendogli di sputare l'acino e tornare a respirare autonomamente.

Il piccolo in ospedale

Come riporta l'Unione Sarda, sul posto è poi giunta un'ambulanza del 118, che nella stagione estiva ha una postazione proprio a Solanas. Il piccolo è stato poi portato, con un'eliambulanza, all'ospedale Brotzu, insieme alla mamma, per accertamenti. Le sue condizioni di salute sono buone ma i genitori sarebbero ancora sotto choc per quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Agosto 2022, 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA