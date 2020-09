Bimba di un mese muore nel suo lettino: «Forse morte in culla». La scoperta choc dei genitori

Tragedia stamattina a Bari, quartiere, dove unaè morta in casa sua per cause ancora in corso di accertamento: la piccola è stata trovata senza vita nel suo letto dai genitori, che hanno poi chiamato i soccorsi, stando a quanto appreso dall'agenzia ANSA.I primi accertamenti non hanno rivelato segni di violenza. L'ipotesi è che potrebbe trattarsi di una 'morte in culla', ma sarà l'autopsia a chiarire le cause certe del decesso. Sul posto, oltre al personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, sono intervenuti la sezione Volanti della Polizia e il medico legale, Biagio Solarino, coordinati dal pm di turno della Procura di Bari, Baldo Pisani.