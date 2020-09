Cinque bambini trovati morti, la nonna accusa la mamma: «Li ha uccisi tutti». Poi ha tentato il suicidio

«Le indagini sono in corso e non posso aggiungere nulla», ha detto all'agenzia ANSA il portavoce della polizia di Wupperthal.Le autorità hanno confermato la notizia deldei cinque bambini morti. «I corpi senza vita sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse a Solingen», ha aggiunto. Laper ora né sull'età dei bambini né sulle possibili circostanze dell'accaduto.Secondo, di 1, 2, 3, 6 e 8 anni: a chiamare la polizia sarebbe stata la nonna, dicendo cheper poi scappare con l’intenzione di suicidarsi. Sempre secondo la Bild, poco prima delle 14 la donna avrebbe poi tentato di togliersi la vita gettandosi sotto la metropolitana a Dusseldorf, a circa 35 km da Solingen: la 27enne sarebbe sopravvissuta anche se ferita gravemente. L'altro figlio, di 11 anni, è con la nonna.