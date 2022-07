Bimba e babysitter cadute in piscina, la piccola è fuori pericolo. La donna è morta in ospedale

Sta meglio ed è fuori pericolo la bambina di due anni che giovedì ha rischiato di annegare in una piscina nel bolognese, dopo esserci caduta insieme alla babysitter, Chona Cura, una cinquantenne di origini filippine, che è morta poche ore dopo in ospedale. Il dramma è avvenuto in una villa sui primi colli bolognesi, in via Sabbioni.

Bologna, bimba di due anni e la babysitter cadono in piscina: morta la donna, la piccola è gravissima

La bimba, ricoverata all'ospedale Sant'Orsola, è stata trasferita dalla rianimazione alla pediatria. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. L'episodio non ha avuto testimoni e non è chiaro se la baby sitter si sia sentita male dopo aver visto la piccola cadere in acqua e avere cercato di salvarla, o se il malore sia stato precedente e abbia fatto cadere entrambe nella piscina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 20:25

