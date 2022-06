Bologna, bimba di due anni e la babysitter cadono in piscina: morta la donna, la piccola è gravissima

Tragedia nel bolognese dove una babysitter cinquantenne di origini filippine e la bimba di due anni che accudiva sono cadute nell'acqua di una piscina privata, nel giardino di una villa sui colli. La donna è morta, mentre la bimba è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata al Sant'Orsola di Bologna.

Roma, morto ragazzo in piscina: era alla festa dei 18 anni di un amico

A quanto si apprende, sono stati altri membri del personale domestico che erano in casa, pochi minuti dopo, a dare l'allarme al 118 appena hanno trovato la donna e la bimba dentro la piscina prive di sensi. Non è chiaro se la baby sitter si sia sentita male dopo aver visto la piccola cadere in acqua e avere cercato di salvarla, o se il malore sia stato precedente e abbia fatto cadere entrambe nella piscina. Il personale sanitario le ha rianimate sul posto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA