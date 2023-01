Benzina “low cost”, code infinite ai benzinai di San Marino: file alle stazioni di rifornimento vicino al confine

di Redazione web

Ogni volta che il prezzo del carburante aumenta in Italia, a San Marino i benzinai fanno affari d'oro. È dal primo di gennaio che dalle province confinanti di Rimini e Pesaro Urbino gli automobilisti italiani affrontano lunghe file per fare il pieno a San Marino dove il prezzo medio per litro si è fermato ad 1,50 euro.

Benzina low cost: code infinite nei benzinai di San Marino

Come riporta la stampa locale, il pellegrinaggio verso i benzinai del Titano è costante da giorni e anche questa mattina c'erano lunghe fila alle stazioni di rifornimento più vicine al confine. È una situazione temporanea perché come già successo ad esempio nel 2016, il Governo sammarinese presto adeguerà i prezzi e le accise. La differenza resterà ma minima e dovuta alla differenza di Iva, in Italia al 22 a San Marino al 21%.

Ecco dove la benzina costa meno che in Italia

Scene simili in passato si erano viste al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, dove anche qui il prezzo della benzina è decisamente inferiore rispetto all'Italia. Un altro pieno low cost in Italia si può fare a Livigno, storicamente zona extra-doganale.

Continuano a salire i prezzi dei carburanti sula rete italiana

Prezzi in aumento nonostante il tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati, i prezzi dei carburanti alla pompa. Registriamo questa mattina ancora un movimento al rialzo sui listini dei prezzi consigliati, mentre sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa si riversano gli aumenti rilevati ieri. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di un cent quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,810 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,813, pompe bianche 1,805), gasolio a 1,872 euro/litro (+4, compagnie 1,874, pompe bianche 1,867). Benzina servito a 1,949 euro/litro (+3, compagnie 1,992, pompe bianche 1,865), diesel a 2,011 euro/litro (+3, compagnie 2,054, pompe bianche 1,925). Gpl servito a 0,792 euro/litro (+4, compagnie 0,803, pompe bianche 0,778), metano servito a 2,384 euro/kg (-48, compagnie 2,425, pompe bianche 2,352), Gnl 2,532 euro/kg (+43, compagnie 2,559 euro/kg, pompe bianche 2,513 euro/kg).

