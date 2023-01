Fa il pieno di benzina e scappa senza pagare, ma la sua auto era diesel e si blocca: furbetto arrestato

di Redazione web

La sua intenzione era di fare il pieno di carburante, ma senza pagare. Il furbetto però ha commesso un errore talmente sciocco, che gli è costato l'arresto. Il furto è avvenuto nella cittadina di Breda, nei Paesi Bassi, dove l'automobilista si è fermato ad una stazione di servizio per riempire il serbatoio di diesel. Un gesto normalissimo, quotidiano. Ma dopo aver deposto la pistola del distributore, anziché recarsi alla cassa per pagare, è salito nella vettura, ha acceso il motore e via a tutto gas, scrive il sito 31Mag.

Ha coperto la targa

L'uomo, conscio del fatto che i distributori di carburante, sono dotati di telecamere di sorveglianza, ha coperto la targa della sua vettura, per non essere scoperto, e così si è allontanato sotto gli occhi increduli dei lavoratori della stazione di servizio. Ma la sua furbizia ha avuto vita molto breve.

Diesel al posto della benzina

Si, perché vi abbiamo detto che ha fatto il pieno di diesel, ma la sua auto era alimentata a benzina, per cui il motore appena ha iniziato ad aspirare il carburante sbagliato è andato in blocco e l'auto si è fermata. Poco dopo il furbetto è stato raggiunto dal personale del distributore che lo ha fermato mentre fuggiva a piedi e poi ha chiamato la polizia per arrestarlo.

