Bimbo di 4 mesi trovato morto nella scarpata. «Lanciato e preso a bastonate». Fermata la madre

Lunedì 16 Settembre 2019, 10:18

Sembrava un incidente stradale, ma non è stata una distrazione nè tantomeno un colpo di sonno a provocare il tragico impatto della sua Opel Corsa con il guardrail. In realtà è stata proprio la conducente, una donna di 34 anni, a spingere volontariamente l'automobile a bordo strada.Forse aveva intenzione di togliersi la vita o più probabilmente di simulare un incidente per nascondere il terribile omicidio, quello del figlio di soli 4 mesi. La donna infatti avrebbe parcheggiato lungo la Statale 372 Telesina nei pressi di, in provincia di, sarebbe scesa dalla macchina e avrebbe gettato il piccolo nel vicino dirupo.Il piccolo non dovrebbe essere morto sul colpo, nonostante la rovinosa caduta di sette metri. Proprio per questo, la donna sarebbe scesa nel fosso e avrebbe colpito il bimbo alla testa con un sasso o con un altro oggetto contundente. Questa, stando ai risultati, dovrebbe essere la prima ricostruzione del titolare delle indagini, il sostituto procuratore di Beneventoo. La donna è stata fermata e si trova all'ospedale Rummo di Benevento.Nella stazione di Solopaca è stato convocato il compagno della 34enne e sarà sentito per cercare di ricostruire con precisione i contorni della vicenda. Sono stati sentiti anche alcuni parenti e conoscenti della donna.