Bimbo di 10 anni muore per le ustioni dopo l'esperimento di scienze: doveva fare il Serpente del Faraone

Carlotta muore a 14 anni nel sonno: la scoperta choc dei genitori





Anche un vicino di casa era accorso per aiutare. Il bambino ha subito diverse operazioni al Regina Margherita ma non è mai uscito dal reparto rianimazione. In procura è stato aperto un fascicolo, al momento senza indagati. Il bimbo aveva provato in casa l'esperimento chiamato il Serpente del Faraone , che prevede di mescolare bicarbonato, sabbia, zucchero e alcol. Le sue condizioni erano apparse subito gravi nonostante i soccorsi immediati della madre, che era in casa e ha provato a spegnere le fiamme.Anche un vicino di casa era accorso per aiutare. Il bambino ha subito diverse operazioni al Regina Margherita ma non è mai uscito dal reparto rianimazione. In procura è stato aperto un fascicolo, al momento senza indagati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l'ha fatta il piccolo Riccardo di 10 anni. Un mese di agonia sul letto d'ospedale per gravisu tutto il corpo. E'così, tragicamente, Riccardo Cesarino , il bimbo che il 29 maggio scorso era rimasto gravemente ustionato dopo un esperimento di scienze nella sua abitazione di Collegno , nel torinese. Ilaveva riportato ustioni sul 60% del corpo ed era ricoverato in rianimazione all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.