Va a correre con il caldo torrido: Giuliano trovato morto al parco

Il suo corpo senza vita è stato trovato verso le 16 dell'altro pomeriggio, in via Rividella a San Fior (), in. Giuliano Lot, 63 anni, era uscito ieri per allenarsi, per fare un po' di jogging. Ma il suo cuore non ha retto e, durante la corsa, è stato stroncato da un infarto.Nulla hanno potuto gli operatori del 118 arrivati sul posto dopo la chiamata di alcuni tecnici impegnati nei rilievi per la realizzazione del nuovo acquedotto. Sono stati loro ad accorgersi del corpo del podista ormai senza vita.