Bambino di 11 anni si dà fuoco durante un esperimento di chimica: «Ustioni sul 75% del corpo»

Choc a Torino dove unsi è procurato ustioni sul 75% del corpo mentre faceva un esperimento di chimica: è successo ieri in tarda serata nell'abitazione della sua famiglia a Collegno, a chiamare i soccorsi è stata sua mamma. Il bambino è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.Sul posto si sono recati due mezzi del 118 e i carabinieri: In base a una prima ricostruzione, il ragazzino avrebbe creato un. Nell'appiccare il fuoco con un accendino, è stato investito dalle fiamme al volto, agli arti, alla schiena e al petto. In casa i carabinieri hanno trovato un quaderno di scienze con alcune frasi che combaciano con l'esperimento.