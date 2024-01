Bambina violentata per anni da un vicino di casa (e parente): arrestato dopo la denuncia della mamma. Nelle chat le minacce

di Redazione web

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri di Assisi con l'accusa di violenza sessuale su una minorenne. La vittima ha meno di 14 anni. L'indagine è iniziata quando la bambina ha deciso di raccontare tutto alla mamma. La donna si è rivolta ai carabinieri della stazione di Bastia indicando l'autore delle molestie: un uomo legato da un vincolo di parantela con la famiglia della piccola e anche vicino di casa.

Nel telefono dell'uomo sono state trovate le chat delle conversazioni con la bambina che veniva costretta a subire le molestie perché il suo aguzzino la minacciava di conseguenze fisiche pesanti per lei e per la famiglia. I fatti sarebbero iniziati, secondo quanto riporta una nota della procura a firma del procuratore capo, Raffaele Cantone, 4 o 5 anni prima della denuncia. Più volte la piccola aveva chiesto all'orco di essere lasciata in pace.

Le chat

Hanno ricostruito le chat delle conversazioni tra lui e la bambina presenti nei telefoni dell'indagato, originario dell'Est Europa, anche se da questi cancellate, i carabinieri della compagnia di Assisi.

