Ragazza seminuda e sotto choc in un parcheggio: «Ero in discoteca, non ricordo nulla». Mistero a Milano La ragazza è stata portata in ospedale, dove i medici non avrebbero riscontrato tracce di stupro. Non si esclude che sia riuscita a sottrarsi a un'aggressione







di Redazione web Giallo a Milano dove sabato all'alba una ragazza si è presentata sotto choc e seminuda nel parcheggio di un hotel a Cinisello Balsamo, nell'hinterland del capoluogo lombardo: sulla vicenda indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni. Ragazza seminuda e sotto choc La ragazza è stata portata in ospedale, alla clinica Mangiagalli, dove i medici non avrebbero riscontrato tracce di violenza sessuale. La giovane avrebbe raccontato di essere stata in una discoteca e poi di non ricordare più nulla. Non si esclude, quindi, che sia riuscita a sottrarsi a un'aggressione. La ragazza, ventenne, indossava solo una giacca e le scarpe e aveva delle abrasioni alle ginocchia e al collo. Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA