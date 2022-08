Greta muore a due anni per una malattia: i genitori avevano perso un altro figlio nello stesso modo

Un altro macigno su una famiglia già sfortunata. Gloria Rossetto e Stefano Prataviera già nel novembre 2018 avevano perso il figlioletto Tommaso, morto a 19 mesi per una rara malattia di cui non si conosceva nome né origine: ora anche l'altra figlia Greta, di appena due anni, ha avuto lo stesso destino. Anche lei colpita da una malattia, era ricoverata all'ospedale pediatrico di Padova: da quando aveva 11 mesi erano comparsi i primi sintomi, e invano i medici per quasi un anno hanno provato a curarla.

Un dramma straziante quello di questa coppia veneziana, 40 anni lui, 36 lei, sposati dal 2014, scrive il quotidiano Il Gazzettino. Un destino crudele, che lascia un dolore insopportabile. In tanti nella zona hanno mandato un pensiero alla coppia, anche attraverso il profilo Facebook dell'impresa funebre Zanini: i funerali saranno mercoledì in Duomo alle 15.30. «Perdere un figlio può rappresentare un momento di grande impotenza - afferma al Gazzettino la dottoressa Petra Visentin, psicologa - qualcosa alla quale non sappiamo dare un senso. Perdere due figli è un’esperienza ancora più innaturale e straziante».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Agosto 2022, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA