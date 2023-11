L'autovelox che resiste (e incassa 1,2 milioni di euro), il sindaco: «Con quei soldi asfaltare strade e costruire nuovi parcheggi»

di Tommaso Cometti

Arsiè, un piccolo comune nel Bellunese di 2.100 abitanti, ha incassato somme da capogiro con un autovelox. L’amministrazione, ora, destinerà un milione di euro raccolti con le multe per realizzare opere di edilizia stradale. Tra queste verranno create nel 2024 nuovi parcheggi, marciapiedi e aree di inversione di marcia.

L'autovelox

Il macchinario è situato presso la statale 50 bis del Grappa e del passo Rolle, ed è stato installato otto anni fa. Lo scorso anno le ammende sono state da record: 1,2 milioni di euro incassati dall'amministrazione. Le sanzioni venivano comminate a chi guidava a una velocità superiore ai 90 chilometri orari. Il sindaco, Luca Strappazzon, malgrado le proteste e i ricorsi, ha dichiarato: «C’è chi ci accusa la nostra amministrazione di gonfiare le casse, ma la nostra priorità è la sicurezza stradale: le persone correvano fino a 160 chilometri orari su quella statale. L'obiettivo è arrivare a quota zero infrazioni.

Cosa prevede la legge

«Per legge c’è l’obbligo di investire almeno il 50% delle multe in opere di sicurezza stradale, ma noi abbiamo deciso invece di destinare il 100% - ha aggiunto Strappazzon -. Era nostro desiderio realizzare anche dei parcheggi per i cittadini che non hanno un garage e che sono costretti a lasciare le proprie auto sulle strette stradine di montagna, ostacolando a volte il passaggio di altri veicoli. Abbiamo quindi chiesto alla Corte dei Conti se potevamo usare i soldi raccolti anche per quest’opera e per realizzare dei marciapiedi e ci è stato detto di sì».

Cosa si è fatto finora

Intanto, 800mila euro delle sanzioni riscosse nel 2022 sono stati spesi per asfaltare alcune strade del comune. Sono rimasti però ancora 400mila euro che, assieme ai 600mila previsti quest'anno, concorreranno a finanziare le prossime opere stradali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA