Multe per 700 euro e 36 punti sottratti dalla patente per essere passata con il rosso. Ma lei a Roma non ci è mai stata

di Lorena Loiacono

Sembrava una L, ma in realtà era una C. E così cambia tutto: per colpa di quella letterina consumata sulla targa, dunque irriconoscibile, si è innescato infatti uno scambio di persona andato avanti decisamente troppo. A Roma un automobilista indisciplinato scorrazzava alla guida della sua auto con la targa illeggibile, tanto che l'ultimo carattere era una C ma sembrava una L. Passava tranquillo con il rosso, commettendo ogni tipo di infrazione.

Lo scambio di targhe

Nel frattempo nel Nord Italia una donna di 60 anni, con la targa identica al romano tranne che per la L come ultimo carattere, riceveva una raffica di multe per oltre 700 euro e la decurtazione dalla patente di qualcosa come 36 punti.

La denuncia

La donna ha denunciato l'anomalia ai vigili urbani che, guardando le immagini delle telecamere della via Cristoforo Colombo, hanno capito l'errore. Una svista non da poco. Ora le sanzioni verranno recapitate al legittimo proprietario che, con quei 36 punti, ha perso anche la patente. E l'auto dovrà essere immatricolata di nuovo. Magari a caratteri cubitali questa volta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 12:04

