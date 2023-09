Multe dalle telecamere a Milano, si possono pagare via app o web

A Milano le multe dalle telecamere, come quelle per le corsie riservate o le ztl di Area B e C e gli autovelox, si potranno riceve e pagare via app o web, come già accade ad esempio per i divieti di sosta. Sarà quindi possibile, come spiega il Comune, pagare una multa ovunque ed evitando le spese postali di notifica per il 95% delle tipologie di infrazioni, purché la sanzione non comporti la decurtazione dei punti della patente e l'eventuale superamento del limite di velocità non oltrepassi i 10 km/h.

Come si potranno pagare le multe

Le sanzioni si potranno pagare anche tramite l'utilizzo del Fascicolo del cittadino, accessibile sia dal cellulare con l'omonima app sia dal web. Il servizio di avviso d'infrazione - Adi elettronico - è nato nel settembre del 2021. Da allora sono circa 300mila i cittadini che hanno registrato la targa del veicolo e sono stati recapitati circa 442mila avvisi d'infrazione digitali. Di questi, 292mila (circa il 66%) sono stati pagati direttamente e in poche ore dal cellulare.

