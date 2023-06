Auto si schianta contro una casa, sfonda un muro e resta incastrata: la stanza è inagibile

di Redazione web

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una casa andando a sbattere contro la parete di un’abitazione e procurando un buco nel muro. E' successo nella notte a Osimo, in provincia di Ancona.

I soccorsi hanno estratto il veicolo e messo in sicurezza l'edificio

I soccorsi hanno provveduto ad estrarre il veicolo, ed a mettere in sicurezza l’edificio. Per precauzione si è resa inagibile la stanza coinvolta dall’evento. Sul posto i Carabinieri di zona. Ancora da stabilire le cause dell'incidente. Per gli abitanti della casa lo spavento è stato davvero notevole.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 10:44

