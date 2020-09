Va a caccia, ma invece dei cinghiali nel bosco trova un'Audi nuova di zecca FOTO

Era uscito per andare a caccia di cinghiali , ma invece della preda un cacciatore ha scoperto una fiammante Audi nascosta nel bosco. Il cacciatore ha notata la macchina nascosta in mezzo alla folta vegetazione nella zona di Civitanova Marche, facendo così scoprire una potente Audi nuova di zecca, del valore di oltre 50 mila euro, rubata in provincia di Chieti. Dietro, nel bagagliaio, c’erano tante monetine da 5 centesimi. Secondo quanto è stato ricostruito, l’Audi sportiva di colore verde è stata usata per mettere a segno una serie di colpi in provincia, e non solo.Evidentemente i ladri poi hanno deciso di abbandonarla nella boscaglia, una ruota era anche staccata. Poi c'è quel particolare delle monetine: forse i resti di una spaccata notturna. La banda ha preferito abbandonare le monetine nel bagagliaio.