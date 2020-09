Non c'è posto al parcheggio, abbandona l'Audi in mezzo alla strada FOTO

Non trova il parcheggio a Milano e lascia la suasportiva nuova fiammante in mezzo alla strada. Si sa, il venerdì sera nella zona della movida tra porta Venezia e Città Studi c'è un sacco di gente e trovare una area di sosta legale libera è complicato, ma abbandonare impunemente la propria vettura in mezzo alla strada e a pochi metri da un incrocio è veramente una follia.Succede in via Plinio a Milano, a due passi con l'incrocio con viale Abruzzi. Sabato mattina e l'Audi era ancora ... regolarmente (si fa per dire) posteggiata in mezzo alla strada, dove transitano anche i bus Atm, senza che nessuno dopo ore avesse provveduto a multarla o meglio a rimuoverla.Un pericolo grossissimo quell'auto parcheggiata in mezzo alla carreggiata per i veicoli in arrivo, soprattutto per le moto e gli scooter che rischiano di trovarsi all'ultimo istante davanti un ostacolo non previsto. Oltretutto via Plinio è una arteria stradale molto trafficata, dove transitano anche i bus della linea 60 Atm che collega la stazione Centrale con piazza San Babila.