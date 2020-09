Ferito nella sparatoria per proteggere i figli: padre eroe fuori dall'ospedale scopre che lo hanno pure licenziato

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 20:03

Oltre al danno, la beffa. Non solo è rimasto ferito durante una sparatoria in un negozio,Quando è uscito dall'ospedale, ha scoperto che lo avevano pure licenziato. Una disavventura scioccante per questo papà eroico di New York.Quando ha sentito il primo sparo, non ci ha pensato due volte Anthony Jefferson a gettarsi sopra i suoi figli eo. Appena in tempo per beccarsi ben tre proiettili, che avrebbero potuto uccidere i bambini. Lunedì 21 settembre, poco dopo le 18, si son ritrovati in mezzo ad una violenta sparatoria in una concessionaria d'auto nel Bronx. Anthony voleva regalare un'auto a sua moglie per il compleanno. Ma una serata piacevole si è trasformata in un incubo.All'improvviso alcune persone hanno aperto il fuoco, distruggendo le vetrine. Dall'interno della concessionaria, un uomo ha risposto agli spari con un'altra arma. Anthony e i suoi bambini si son gettati a terra. Quando gli aggressori son fuggiti, sono stati portati in ospedale. I bambini fortunatamente non hanno riportato ferite, ma sono traumatizzati.Anthony Jefferson invece è stato colpito da tre proiettili: due in un piede e uno alla coscia destra. Sua moglie Danica ha spiegato a TMZ, che siccome al momento non è in grado di camminare,Anthony lavorava per un'azienda di manutenzione come imbianchino e come operaio in un cantiere a New York. Nel giro di un paio di giorni ha perso due lavori e deve ancora affrontare delle ulteriori operazioni chirurgiche per rimuovere i proiettili dal suo corpo. Per questo, una loro amica ha avviato una raccolta fondi online , raccontando l'incredibile vicenda di questo eroico papà. I soldi andranno non solo a coprire le spese medico per Anthony, ma anche a pagare la terapia per i bambini, traumatizzati, che continuano a chiedere: «