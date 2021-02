Congo, morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. L'attacco era «un tentativo di rapimento»

Orrore nella Repubblica Democratica del Congo dove l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un giovane carabiniere di 30 anni Vittorio Iacovacci sono morti in un attacco ai danni di un convoglio delle Nazioni Unite in cui si trovava lo stesso ambasciatore. È successo a Goma, nell'est del Paese africano: Il carabiniere che ha perso la vita era in servizio presso l'ambasciata italiana dal settembre del 2020. In Italia era di stanza presso un battaglione.

Leggi anche > Varianti Covid in Italia, quali zone sono più a rischio

L'attentato è avvenuto nel percorso tra Goma e Bukavu da parte, secondo le prime informazioni, di un commando terroristico che ha utilizzato con armi leggere. La matrice dell'attacco non è ancora chiara: massima apprensione della Farnesina - che ha confermato la morte dell'ambasciatore - che sta seguendo gli sviluppi. Sulla dinamica e il movente sono ancora in corso accertamenti. Oltre ad Attanasio e a un carabiniere della scorta, potrebbe esserci una terza vittima, apprende l'Adnkronos: sono in corso verifiche su altri italiani che potrebbero essere rimasti feriti nell'attacco contro il convoglio delle Nazioni Unite.

Attacco in Congo, forse volevano rapire l'ambasciatore

L'attacco in Congo in cui sono morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio ed un carabiniere era un 'tentativo di rapimento'. Lo rivelano i ranger del Parco nazionale dei Virunga, citati da vari media tra cui il Jerusalem Post. L'attacco è avvenuto intorno alle 10 (le 9 italiane9 presso la cittadina di Kanyamahoro. Sono molti i gruppi armati che operano nella zona dei monti Virunga, fra Congo, Ruanda e Uganda, e spesso prendono di mira i ranger del parco, famoso per i gorilla di montagna.

Il sito congolese 'Actualite.cd', citando «alcune fonti» scrive che «gli autori dell'attacco avrebbero avuto come obiettivo principale proprio il diplomatico italiano». L'imboscata è avvenuta «nei pressi di Goma (Nord-Kivu) nel territorio di Nyiragongo», precisa il sito riferendo che «sono intervenute le Fardc», ossia le Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo, «e le guardie del Parco nazionale dei Virunga». «L'attacco ha avuto luogo circa 15 km a nord della città di Goma, in pieno parco dei Virunga», scrive Actualite.cd. «La zona è ritenuta pericolosa a causa della presenza in particolare dei ribelli della Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr) che tendono imboscate sulla RN4 a partire dal parco», ricorda il sito.

Attacco in Congo: il cordoglio di Di Maio

Il ministro Luigi Di Maio è ritornato a Roma da Bruxelles non appena saputo quanto accaduto in Congo. «Oggi è una giornata buia e molto triste per il nostro Paese. Riferirò il prima possibile in Parlamento - ha scritto su Facebook - per fare chiarezza su quanto accaduto».

La missione dell'Onu in Congo

Proteggere i civili e consolidare la pace nella Repubblica Democratica del Congo. È questo l'obiettivo della Monusco, la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite nel Paese africano, un cui convoglio oggi è finito sotto attacco nell'est. Come confermato dalla Farnesina, sono rimasti uccisi l'ambasciatore italiano Luca Attanasio ed un carabiniere. Istituita con la risoluzione 1925 del Consiglio di Sicurezza Onu, la missione è operativa dal primo luglio 2010. A dicembre del 2020, in vista della scadenza, le Nazioni Unite l'hanno prorogata di un anno, ma nel quadro di un progressivo disimpegno dal Paese. La missione conta su 17.467 operativi, di cui oltre 12mila sono truppe e quasi tremila civili. Pakistan, India e Bangladesh sono i Paesi che contribuiscono maggiormente al contingente militare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA