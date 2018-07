L'anziano padrone e il cane malato di tumore: la passeggiata commuove Facebook Video

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, con una imbragatura e il carrellino, per fargli fare una passeggiata. I protagonisti di un video che ha fatto il giro di Facebook sono: succede a Vibo Valentia, in Calabria, dove l’anziano, anche tre o quattro volte al giorno, regala qualche minuto di relax al suo migliore amico.Il cane ha infatti un tumore alle ossa e non può passeggiare senza il suo carrellino: una scena che ha conquistato il popolo del web con migliaia di commenti e di condivisioni.