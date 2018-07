Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un terribile caso di cronaca a Palermo . Una, F.A., è stata aggredita dal suo cane, un pitbull, che le ha letteralmente: è successo in via Agnetta, in zona Villagrazia, come racconta il Giornale di Sicilia. La madre, la 52enne G.D.L., è rimasta ferita anche lei, anche se lievemente, dopo essere intervenuta per difendere la figlia dall’animale.Soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale, la giovane è stata sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica, mastaccato dai morsi del pitbull. Secondo alcuni testimoni, che sono intervenuti per aiutarla, mentre il cane la azzannava la 23enne urlava «non voglio morire». I vigili urbani, intervenuti dopo diverse segnalazioni, lo hanno circondato e catturato con la collaborazione di una squadra del canile municipale.Solo in provincia di Palermo,ieri un bambino è stato morso sul lungomare di Porticello da un randagio, che lo ha ferito alla testa e alle gambe, mentre due giorni fa una bimba di 2 anni era stata azzannata al volto a Bagheria . Per ricucirle la ferita sono stati necessari ben 19 punti di sutura.