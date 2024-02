Anziano non risponde al telefono da 15 giorni, in casa arrivano i vigili del fuoco: la scoperta è incredibile

di Redazione web

Un intervento con scoperta inattesa ieri, da parte della Croce Gialla ad Ancona. In via Ascoli Piceno, insieme ai Vigili del Fuoco e all'Automedica, i sanitari sono entrati nell'abitazione di un 80enne che da quindici giorni non rispondeva alle chiamate di un parente.

La scoperta

Una volta sul posto, vedendo che in casa non c'era nessuno, sono stati i residenti a informare sanitari e vigili del fuoco della insolita situazione. L'anziano, infatti, dalle prime ricostruzioni sarebbe partito verso l'India senza avvisare nessuno dei suoi familiari facendo crescere, in questo modo, lo stato di preoccupazione.

