Arrestata 34enne dopo una lunga serie di furti in casa: il primo nel 2001 quando aveva 12 anni. Deve scontarne 17 in carcere

In un parcheggio di Sedriano, in provincia di Milano, è stata arrestata una donna di 34 anni perchè deve scontare diciassette anni (17 anni, un mese e 5 giorni, per la precisione) di galera. La pena è il frutto di 24 condanne subite in anni diversi principalmente per furti in abitazione, porto di arnesi da scasso e per aver fornito false generalità. Lo riferisce Il Giorno.

Nel corso di 18 anni ha colpito in diverse città del Nord Italia, da Trieste a Milano

Il primo furto lo ha fatto nel 2001, quando aveva 12 anni appena compiuti. L'ultimo lo ha messo a segno il 28 settembre 2019 in un appartamento di Milano a seguito del quale aveva preso una condanna di un anno e 10 mesi. La donna, nel corso della sua "carriera", si è mossa in tutto il Nord e Centro Italia: da Trieste - ben 11 episodi - a Venezia e poi a Milano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA