Ugo Intini, morto l'ex deputato ed esponente storico del Partito Socialista Italiano: aveva 82 anni

Addio a Ugo Intini, aveva 82 anni: fu esponente storico del Partito Socialista Italiano, poi dirigente nazionale dei Socialisti Democratici Italiani, confluiti nel rinato Partito Socialista Italiano del 2007: si è spento nella sua Milano ieri sera dopo una lunga malattia, all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato. Lascia la moglie Carla e il figlio Carlo.

Intini fu stretto collaboratore di Bettino Craxi in quanto membro della segreteria, responsabile per l'informazione, portavoce del Partito Socialista Italiano e suo rappresentante nell'Internazionale Socialista, capolista in Liguria dopo il futuro presidente della repubblica Sandro Pertini ed è stato deputato dal 1983 al 1994.

