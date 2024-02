Passeggera della Royal Caribbean muore durante la crociera di 9 mesi: la scoperta macabra nel video rimosso dai social

di Redazione Web

Nelle ultime ore la notizia della morte di un passeggero della Royal Caribbean sta facendo molto rumore. La nave da crociera della durata di 9 mesi ha subito un grave arresto a causa della scomparsa di un ospite. La notizia è stata resa pubblica da una passeggera che ha pubblicato un video su TikTok in cui annuncia la scoperta macabra, ma dopo pochissimo tempo il video è stato rimosso.

Adita, la signora che ha pubblicato il TikTok ha raccontato la vicenda entrando motlo nello specifico. Andiamo a leggere che cosa ha rivelato.

Il racconto del ritrovamento

Adita ha raccontato sul suo video TikTok cosa è successo nelle ultime ore: «Alcune notizie tristi. Abbiamo avuto la nostra prima morte sulla Ultimate World Cruise. Una signora è morta la scorsa notte.

La nave da crociera Royal Caribbean ha rilasciato solo la seguente dichiarazione: «Un ospite che naviga a bordo della Serenade of the Seas è tristemente scomparso. Stiamo fornendo attivamente supporto e assistenza ai propri cari dell'ospite in questo momento. Per la privacy dell'ospite e della sua famiglia, non abbiamo altro da condividere in questo momento».

La Royal Caribbean

Il viaggio 160-destination è partito da Miami il 10 dicembre 2023 e ha viaggiato attraverso più parti delle Americhe, tra cui Brasile, Argentina e Perù, alla sua prima tappa. Ha iniziato il suo viaggio in Asia-Pacifico e continuerà in Medio Oriente, nel Mediterraneo e in Europa fino al 10 settembre 2024.

