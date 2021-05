Anziano 70enne si masturba in auto davanti alle ragazze: choc nel centro città

Si era piazzato in pieno centro a ridosso dei lidi di 'Baia Verde' a Gallipoli, una delle località turistiche più rinomate del Salento: dalla sua auto si masturbava e molestava le donne che passavano, anche ragazzine minorenni. Per questo un uomo di 70 anni di Taranto è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Gallipoli per atti osceni in luogo pubblico.

Nei giorni scorsi la Polizia aveva raccolto da alcune donne la descrizione fisica dell'uomo e una parte della targa dell'auto sui cui si aggirava. Il 70enne, che aveva la patente e la revisione dell'auto scadute, dovrà anche pagare una multa di 2.500 euro. Nel corso di una perquisizione personale, gli agenti hanno scoperto che aveva con sé anche cinque grammi di marijuana. Nei suoi confronti sarà emesso un foglio di via obbligatorio dal comune di Gallipoli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 11:27

