«Non ho più niente da mangiare»: anziana disperata chiama i carabinieri, loro le portano il pranzo

La telefonata della disperazione, fatta alla caserma dei carabinieri. È successo domenica scorsa a Chioggia, dove una donna, agitata e senza più niente da perdere, ha chiamato ai militari per una richiesta di aiuto: «Non abbiamo più niente da mangiare, aiutatemi voi, non so a chi chiedere», le sue parole. Un dramma raccontato dal quotidiano Il Gazzettino.

L'operatore ha allertato la Radiomobile, che ha raggiunto casa della signora, che vive con il nipote invalido, di cui si prende cura da qualche anno. Negli ultimi mesi le condizioni di salute della donna si sono aggravate, e non è più riuscita ad uscire per fare la spesa: il risultato è stato il frigo e la dispensa vuoti. I carabinieri, per aiutarla, le hanno portato il pranzo prelevando pasti caldi dalla mensa della caserma: pasti che dovevano essere consumati da loro e altri colleghi in servizio, e che hanno scelto di donare proprio alla donna e al nipote, per riuscire a mangiare quel giorno e i giorni seguenti.

L'anziana e il nipote, in lacrime, hanno ringraziato i militari: questi ultimi, scrive ancora Il Gazzettino, hanno attivato i Servizi sociali del Comune che garantiranno ora un aiuto a questa famiglia. Non sembra, dalle prime informazioni, di una situazione di povertà estrema, ma di problematiche socio-sanitarie che non consentono più l'autosufficienza a nessuno dei due, per problemi di salute. «Questa famiglia ci era totalmente sconosciuta – spiega l’assessore alle politiche sociali, Sandro Marangon al Gazzettino – abbiamo avviato i contatti per conoscere esattamente la loro condizione e programmare ogni aiuto possibile».

